عمرو أديب يفجر مفاجأة عن دخوله موسوعة جينيس .. فيديو

تحدث الإعلامي عمرو أديب، عن مسيرته الإعلامية، موضحا أن البعض يحاول إقناعه أن يقدم في موسوعة جينيس للأرقام القياسية؛ كونه أكثر مذيع قدم ساعات عمل على الهواء، معقبا: "أنا مش بتاع الحاجات دي".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن برنامج الحكاية يحصد كل عام العديد من الجوائز في الاستفتاءات التي تحدث بنهاية كل عام، موضحا: "الحكاية أفضل برنامج، وأفضل مذيع، وmbc مصر أفضل قناة، في استفتاء وشوشة".

وأشار إلى أن: "مشاهد البرنامج ده من النوع الناقد الذكي اللي بيقارن.. وحتى لو مابتحبنيش ولا بتحب البرنامج.. بنحرص إن البرنامج يكون له فائدة.. وهدفنا التأثير".