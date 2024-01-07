عمرو أديب: ما فعله باسم يوسف مع شقيقي عماد دين في رقبتي

تحدث الإعلامي عمرو أديب، عن تفاصيل جديدة عن الأزمة الصحية المفاجئة التي تعرض لها أخيه الكاتب والإعلامي عماد الدين أديب.

قال عمرو أديب، إن شقيقه عماد الدين أديب تعرض لأزمة قلبية أثناء إلقاء كلمة له في مؤتمر بدولة الإمارات العربية المتحدة، بشكل غير متوقع.

وأوضح عمرو أديب، أن شقيقه عماد الدين أديب تعرض لأزمة قلبية، وانسداد الشريان التاجي بنسبة 100% بشكل مفاجئ وغير متوقع، وبعدها سقط وهو يتحدث في مؤتمر بدبي.



وأضاف "عمرو أديب"، أنه تم نقل شقيقه إلى المستشفى في أقل من 7 دقائق، وتم عمل اللازم، وعمل دعامة لفتح الشريان التاجي.

باسم يوسف ينقذ عماد أديب

وأشار "عمرو أديب" إلى أن باسم يوسف، كان متواجد للمشارك بالمؤتمر، وأجرى إسعافات أولية لشقيقيه عماد الدين أديب إنعاش للقلب بصفته طبيب فور تعرضه للأزمة.

وأوضح "عمرو أديب" أن هذه الإسعافات الأولية التي قام بها باسم يوسف لشقيقيه عماد الدين أديب كانت في غاية الأهمية لإنقاذ أخيه، قبل أن ينقل إلى المستشفى، وكانت السبب في إنعاش قلبه مرة أخرى.

وعقب الإعلامي عمرو أديب، قائلا: علاقتي بباسم يوسف مش تمام، ولكن هشيل اللي عمله مع أخي في رقبتي، وهو ليه دين في رقبتي، و الجدعنة والشهامة لا يقدران بثمن، وكل الشكر لزملائه اللي وقفوا معه اكتر من اخواته وعائلته، اخويا عماد زي ابويا وهو شخصية محترمة.