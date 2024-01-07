عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب: ما فعله باسم يوسف مع شقيقي عماد دين في رقبتي

توقف قلب عماد أديب
توقف قلب عماد أديب دقيقة كاملة.. وباسم يوسف أنقذه

تحدث الإعلامي عمرو أديب، عن تفاصيل جديدة عن الأزمة الصحية المفاجئة التي تعرض لها أخيه الكاتب والإعلامي عماد الدين أديب.

قال عمرو أديب، إن شقيقه عماد الدين أديب تعرض لأزمة قلبية أثناء إلقاء كلمة له في مؤتمر بدولة الإمارات العربية المتحدة، بشكل غير متوقع.

وأوضح عمرو أديب، أن شقيقه عماد الدين أديب تعرض لأزمة قلبية، وانسداد الشريان التاجي بنسبة 100% بشكل مفاجئ وغير متوقع، وبعدها سقط وهو يتحدث في مؤتمر بدبي.

وأضاف "عمرو أديب"، أنه تم نقل شقيقه إلى المستشفى في أقل من 7 دقائق، وتم عمل اللازم، وعمل دعامة لفتح الشريان التاجي.

 

باسم يوسف ينقذ عماد أديب 

 

وأشار "عمرو أديب" إلى أن باسم يوسف، كان متواجد للمشارك بالمؤتمر، وأجرى إسعافات أولية لشقيقيه عماد الدين أديب إنعاش للقلب بصفته طبيب فور تعرضه للأزمة.

وأوضح "عمرو أديب" أن هذه الإسعافات الأولية التي قام بها باسم يوسف لشقيقيه عماد الدين أديب كانت في غاية الأهمية لإنقاذ أخيه، قبل أن ينقل إلى المستشفى، وكانت السبب في إنعاش قلبه مرة أخرى.

وعقب الإعلامي عمرو أديب، قائلا: علاقتي بباسم يوسف مش تمام، ولكن هشيل اللي عمله مع أخي في رقبتي، وهو ليه دين في رقبتي، و الجدعنة والشهامة لا يقدران بثمن، وكل الشكر لزملائه اللي وقفوا معه اكتر من اخواته وعائلته، اخويا عماد زي ابويا وهو شخصية محترمة.

عمرو أديب باسم يوسف عماد اديب الامارات الشريان التاجي توك شو اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطل صفقة عمر كمال| نجم الأهلي يتمرد ويطلب فسخ تعاقده رفضا للمبادلة

الزمالك يقطع الطريق على الأهلي ويحسم صفقة الموسم

حكم قضائي صادم لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

السيسي يمازح كهربا.. وصلاح يهادي الرئيس ويبشر المصريين بفرحة قريبة|فيديو وصور

ردها أسكت الجميع.. قصة ارتباط خطيب ميرهان حسين بـ شيرين عبدالوهاب.. تفاصيل

تخفيضات 40%؜.. الداخلية تعلن خبر سار للمواطنين

التصريح بدفن جثمان أمين الشرطة شهيد معاينة حادث سير في الشروق

ترشيحاتنا

بعد 20 عاما زواج .. سيدة تطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة

خمس علي كوبري أكتوبر..فيس بوك يوقع سائق في الحبس

العراق.. تدمير 3 أوكار لتنظيم داعش في محافظة ديالى

«جزيرة المتعة».. فضيحة كبرى تطال أميرًا بريطانيًا ورئيس وزراء إسرائيلي وزعيمين أمريكيين|فيديوجراف

عمرو أديب: ما فعله باسم يوسف مع شقيقي عماد دين في رقبتي

بلينكن يصل الأردن في ثالث محطات جولته الإقليمية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجم الأهلي السابق: كيروش أكثر مدرب ظلمني.. وهذه علاقتي بنادي الزمالك

أفكار جديدة للوقاية من نزلات البرد .. تعرف عليها

القديم اتفتح| إحالة هاني شاكر للمحاكمة.. وهذه تفاصيل التهمة

بسبب طبق محشي .. وفاة أب وابنه في الشرقية | اعرف السبب

فيديو

ألماني أم هولندي.. إعلامي يكشف عن مدرب الزمالك الجديد

شريف منير محترف ساكسفون في ليه تعيشها لوحدك .. خاص

ندمت بسبب نقدي للزعيم.. الإعلامي محمد الباز يكشف عن أسوأ حوار أجراه بحياته|فيديوجراف

بعد غياب | أمينة شلباية : بحضر لبرنامج جديد بشروط معينة.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ