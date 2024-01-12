بعد التعاقد مع وسام أبو علي|الأهلي يعلن حسم ثاني صفقاته السوبر

أعلن أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق عن مفاجأة بشأن صفقة اللاعب عمر كمال عبد الواحد للأهلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

و كتب احمد حسن : "عدلي القيعي يُعلن التوصل لاتفاق مع نادي فيوتشر على انتقال عمر كمال للنادي الأهلي وإنهاء باقي الإجراءات الرسمية خلال ساعات"

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى التدريبات أمس الخميس 11 يناير، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة 10 أيام بعد الحصول على لقب كأس السوبر المصري، على حساب فريق فيوتشر في المباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.