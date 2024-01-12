بدء التصويت النهائي لترشيحات الأوسكار قبل إعلان القوائم خلال أسبوعين

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار السنوية، انطلاق التصويت النهائي على الأعمال التي سيتم اختيارها ضمن قوائم الترشيحات قبل الإعلان عنها رسميا خلال أسبوعين.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن قوائم ترشيحات الأوسكار النهائية يوم 23 يناير المقبل، قبل حفل الجوائز السنوي في نسخته الـ96، وقد تحمل الكثير من المفاجآت.

مع بداية العام الجديد يبدأ موسم الجوائز رسميا، الذي يتوج بحفل توزيع جوائز الأوسكار المقرر إقامته يوم 10 مارس 2024، ولكن قبل ذلك يتم الإعلان عن الترشيحات النهائية.

جذب حفل توزيع جوائز الأوسكار العام الماضي الذي استضافه جيمي كيميل وسخر فيه كثيرا من صفة ويل سميث لزميله كريس روك العام الأسبق، حوالي 19 مليون مشاهد متفوقا على حفلي جرامي وإيمي، كما حصل على تقييمات عالية.

ويعود مقدم البرامج الشهير جيمي كيميل لاستضافة حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2024، وهي المرة الثانية على التوالي بعدما تولى المهمة العام الماضي.

جيمي كيميل استضاف حفل الأوسكار 3 مرات سابقة، منها عامي 2017 و2018 ، ويعد من أفضل من تولوا هذه المهمة، إلى جانب إيلين ديجينيرس.

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار، قوائم الترشيحات النهائية لـ 10 فئات فنية، قبل الحفل السنوي.

وتفوق فيلم باربي للمخرجة جريتا جيرويج في عدد الترشيحات من فيها قائمة الأغنية الأصلية، كما حصل فيلم Killers of the Flower Moon على 4 ترشيحات.