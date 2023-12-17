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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موعد الإعلان عن ترشيحات جوائز الأوسكار النهائية لعام 2024

جوائز الأوسكار
جوائز الأوسكار

مع بداية العام الجديد يبدأ موسم الجوائز رسميا، الذي يتوج بحفل توزيع جوائز الأوسكار المقرر إقامته يوم 10 مارس 2024، ولكن قبل ذلك يتم الإعلان عن الترشيحات النهائية. 

 

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن قوائم ترشيحات الأوسكار النهائية يوم 23 يناير المقبل، قبل حفل الجوائز السنوي في نسخته الـ 96، وقد تحمل الكثير من المفاجآت. 

 

حفل الأوسكار

 

يعود مقدم البرامج الشهير جيمي كيميل لاستضافة حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2024، وهي المرة الثانية على التوالي بعدما تولى المهمة العام الماضي. 

 

جيمي كيميل استضاف حفل الأوسكار 3 مرات سابقة، منها عامي 2017 و2018 ، ويعد من أفضل من تولوا هذه المهمة، إلى جانب إيلين ديجينيرس. 

 

جذب حفل توزيع جوائز الأوسكار العام الماضي الذي استضافه جيمي كيميل وسخر فيه كثيرا من صفة ويل سميث لزميله كريس روك العام الأسبق، حوالي 19 مليون مشاهد متفوقا على حفلي جرامي وإيمي، كما حصل على تقييمات عالية. 

 

 

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 96 في مسرح دولبي يوم الأحد 10 مارس 2024، للمرة الأخيرة بعد بيع هذا المكان التاريخي الذي شهد العديد من الحفلات السنوية. 

 

 

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