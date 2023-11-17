جيمي كيميل يقدم حفل الأوسكار للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه

يعود مقدم البرامج الشهير جيمي كيميل لاستضافة حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2024، وهي المرة الثانية على التوالي بعدما تولى المهمة العام الماضي.

جيمي كيميل استضاف حفل الأوسكار 3 مرات سابقة، منها عامي 2017 و2018 ، ويعد من أفضل من تولوا هذه المهمة، إلى جانب إيلين ديجينيرس.

جذب حفل توزيع جوائز الأوسكار العام الماضي الذي استضافه جيمي كيميل وسخر فيه كثيرا من صفة ويل سميث لزميله كريس روك العام الأسبق، حوالي 19 مليون مشاهد متفوقا على حفلي جرامي وإيمي، كما حصل على تقييمات عالية.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 96 في مسرح دولبي يوم الأحد 10 مارس 2024، للمرة الأخيرة بعد بيع هذا المكان التاريخي الذي شهد العديد من الحفلات السنوية.

حرص جيمي كيميل مقدم حفل الأوسكار على إضفاء حالة من البهجة والسخرية، واصطحب معه حيوان صغير على المسرح لمداعبة نجوم هوليوود.

ظهر جيمي كيميل برفقة بوني صغيرة، وهي التي قامت بشخصية جيني ضمن أحداث فيلم The Banshees of Inisherin ولعبت محركا في الأحداث بين بطلي العمل بريندان جليسون وكولين فاريل.