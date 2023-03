أوسكار 2023.. All Quiet on the Western Front يحصد جائزة أفضل تصوير سينمائي

3/13/2023 3:15:22 AM

الإثنين 13/مارس/2023 - 03:15 ص 3/13/2023 3:15:22 AM

حصد فيلم نتفليكس الشهير All Quiet on the Western Front أول جائزة أوسكار متوقعة له الليلة، ونال أفضل تصوير سينمائي، بعدما نال إعجاب النقاد على مدار موسم الجوائز.

ترشح فيلم نتفليكس الألماني All Quiet on The Western Front، وفاز بالعديد من الجوائز هذا العام، لكن تتويجه الأكبر هو وجوده على رأس قائمة ترشيحات الأوسكار لأفضل عمل هذا العام، وتهديده لكل الأفلام القوية المتنافسة لكونه الأقرب للتمثال الذهبي.

لم يترشح أبطال فيلم All Quiet on The Western Front ضمن أية قوائم تمثيلية، لكنه بلا شك الأفضل على مستوى الموسيقى التصويرية، والسيناريو المقتبس، والتصوير السينمائي وهو ميزته الأكبر، وبالطبع أفضل ماكياج وتصفيف شعر وهي كلها قوائم ذكر اسمه ضمنها في الأوسكار هذا العام.

تدور أحداث فيلم All Quiet on The Western Front، حول الأحلام المدمرة لجيل كامل من الشباب الألماني، الذي انضم إلى الجيش للحرب ضد الفرنسيين، وحماية بلادهم متوقعين أن النصر حليفهم، وأن الجبهة مليئة بالمواجهات الحميمية واللحظات التي لا تعوض.