مفيش تسريب لامتحانات الثانوية العامة.. متحدث التعليم: ظهور جروبات للتربح

قال شادى زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم إن لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 شهدت اليوم انتظاما ملحوظا وانضباطا تاما على مستوى الجمهورية .

وأضاف زلطة خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية عزة مصطفى فى برنامج الساعة 6 على قناة الحياة بأنه

لم يحدث أى تسريب لأى مادة وقد يحدث تداول لجزء من الاسئلة بعد دخول للطلاب اللجان ويتم ضبط المسرب خلال 5 دقائق مع اتخاذ الاجراءات القانونية .

وتابع زلطة قائلا : ظهور بعض جروبات الفيس بوك والتليجرام لأشخاص يتزعموا ان معاهم الامتحان وذلك بغرض التربح وكسب المال من الباحثين عن هذا الامر .

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 اليوم انتظامًا ملحوظًا وانضباطًا تامًا على مستوى الجمهورية، في إطار حرص الوزارة على تأمين سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة لضمان سير الامتحانات بسلاسة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها : قد أدى طلاب الثانوية العامة (النظام الجديد) بالشعبتين الأدبية والعلمية، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي عدد (738619) طالب/ وطالبة، كما أدى طلاب الثانوية العامة (النظام القديم) بالشعبتين الأدبية والعلمية، في الفترة الأولى، الامتحان في مادة الاقتصاد، وفي الفترة الثانية الامتحان في مادة الإحصاء بإجمالي عدد ( 6677) طالب/ وطالبة، وذلك أمام إجمالي (1973) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.





