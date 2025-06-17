السجن 6 سنوات لـ ربة منزل ومالك مصنع رخام في إحداث عاهة مستديمة لصغير

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، حكمها بالسجن المُشدد لمدة 6 سنوات لربة منزل ومالك مصنع رخام، لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لطفل في مصر القديمة، ومعاقبة المتهمة الأولى بالسجن عاما لحيازتها الحشيش.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.

وكشفت أوراق القضية التي حملت القضية رقم ٦٦٧ لسنة ٢٠٢٥ جنايات مصر القديمة والمقيدة برقم ١٠٣٦ السنة ٢٠٢٥، أن المتهمة نسمة ب. ربة منزل - ومحمود م. مالك مصنع رخام، أنهما في غضون شهر يناير بدائرة قسم شرطة مصر القديمة احدثا بالطفل المجني عليه رحيم مجدي- ضربا نشأ عنه عاهة مستديمة وذلك بأن قاما بموالاة التعدي عليه بالضرب محدثين اصابته بمواضع متفرقة من جسده استقرت احدها بيده اليمنى ونتج عنها كسر في الأيمن.

كما أحرزت المتهمة الأولى بقصد التعاطي جوهر مخدر "الحشيش"، في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكدت الشاهدة الأولى في القضية رقم 667 لسنة 2025جنايات مصر القديمة والمقيدة برقم 1036لسنة 2025 كلى جنوب القاهرة الكلية، انها تقيم بذات العقار الذي يقيم به المتهمان وتناهى إلى مسمعها في أزمنة متلاحقة دوى صراع الطفل رحيم مجدي، والذي أعقبه تردد المجني عليه لمسكنها للهو مع حفيدتها فأبصرت به عدة إصابات في أماكن متفرقة من جسده وباستبيانها الأمر أيقنت بأن المتهمين دائما التعدي عليه بالضرب.

وأضاف، الشاهد الثاني، مجدي عبد الرحمن ٣٤ سنة بائع رخام، إنه تناهى إلى مسمعه نبأ قيام المتهمين بإحداث إصابة نجله حال تواجده رفقتهما بمسكنهما.

وأكد مجري التحريات، أن تحرياته السرية دلته إلى أن المتهمين دائما التعدي بالضرب على الطفل المجني عليه رحيم مجدي عبد الرحمن أبو عوف محدثين اصابات في مواضع متفرقة من جسده والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها.

وأضاف ان المتهمة الأولى من متعاطي جوهر الحشيش المخدر، وأردف بأنه على إثر شكوى من المجلس القومي للأمومة والطفولة وبالفحص ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه الطفل رحيم مجدي عبد الرحمن أبو عوف أن اصابته ذات طبيعة رضية ورضية احتكاكية حدثت من المصادمة بجسم صلب أو اجسام صلبة راضة أيا كان نوعها إضافة إلى تعدد وتنوع الآثار الاصابية شكلها وموضعها ونوعها وابعادها وتطوراتها" مما يشير إلى تكرار وتعدد التعدي على المجني عليه في أزمنة مختلفة.

وكانت النيابة العامة بجنوب القاهرة أحالت المتهمين نسمة بسيوني سعيد بسيوني (ربة منزل، 33 عامًا) ومحمود محمد إسماعيل فرج (مالك مصنع رخام)، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 667 لسنة 2025 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 1036 لسنة 2025 كلي جنوب القاهرة، وذلك لاتهامهما بالاعتداء المتكرر على الطفل رحيم مجدي عبد الرحمن أبو عوف والتسبب له في عاهة مستديمة بنسبة عجز بلغت 50%.