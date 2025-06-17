تأجيل استئناف تشكيل عصابي على حكم السجن المؤبد بالقاهرة

قرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم عابدين، تأجيل نظر استئناف تشكيل عصابي تخصص في تجارة المواد المخدرة على حكم السجن المؤبد لـ3 متهمين، والسجن 6 سنوات للأخرين لـ جلسة 15 يوليو المقبل.

مباحث مكافحة المخدرات

وكانت الإدارة العامة لمباحث مكافحة المخدرات، تمكنت من القبض على تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص بتهمة الإتجار فى مخدر الحشيش والهيروين، وغسل أموالهم فى شراء عقارات وسيارات وتكوينهم ثروة كبيرة من تجارة المخدرات.

كما تم القبض على المتهمين فى منطقة عابدين، وإحالتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرراها السابق.