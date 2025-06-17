مشاجرة بين سائقى تكاتك بالأسلحة البيضاء في البحيرة.. فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعى، يتضمن حدوث مُشاجرة بين بعض الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء بالبحيرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 7 الجارى حدثت مشادة كلامية بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة بين طرف أول شخصين، وطرف ثانٍ شخصين جميعهم مقيمين بدائرة المركز بسبب أولوية المرور بمركبات "التوك توك" خاصتهم تطورت لمشاجرة، تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم 2 سلاح أبيض وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.