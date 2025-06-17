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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع 3 عمال وإصابة 15 آخرين فى حادث تصادم بصحراوي البحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة
ساندي رضا

لقي 3 عمال مصرعهم، وأصيب 15 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة جامبو وأخرى نقل محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الصحراوي بنطاق محافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي، والجثامين لثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تعود البداية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية، عند الكيلو 102.

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية وأخرى جامبو، وأسفر الحادث عن وفاة 3 عمال وإصابة 15 آخرين، ودفعت هيئة الإسعاف بعدد 9 سيارات لمكان الحادث لنقل المصابين وجثث الضحايا.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: عبد الباري حماد حامد، 34 عاما، محمد بريك أبو زيد،  25 عاما، بشير جويدة بشير، 22 عاما، ناجي عياد المصري، 35 عاما، حميدة إبراهيم عطا الله، 25 عاما، أحمد فتحي شحات، 25 عاما، رزق عياد مصري، 40 عاما، حامد سعد حامد 20 عاما، حسونة خميس سالم، 29 عاما، فرحات عبد النبي سعيد، 18 عاما، فارس مسعود عطية، 25 عاما، عماد مسعد حمد، 25عاما، محمد بريك أبو زيد، 33 عاما، نجيب طايل راتب، 42 عاما، ومصطفى مرضي راتب، 20 عاما.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من: أحمد هيبة جزرة، 20 عاما، جويد إبراهيم عطية، 30 عاما، حامد يونس حامد  30 عاما، وتم نقلهم لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

البحيرة امن البحيرة حادث تصادم مصرع و إصابة وادى النطرون

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