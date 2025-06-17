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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكراها.. اللحظات الأخيرة في حياة كوثر رمزي والشاهدة الوحيدة على مقتل ذكرى

كوثر رمزي
كوثر رمزي
أحمد إبراهيم

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنانة كوثر رمزي، التي ولدت بمثل هذا اليوم 1931، ورحلت عن عالمنا في 2 سبتمبر عام 2018، عن عمر يناهز الـ87 عامًا.

مشوار كوثر رمزي

انطلق مشوار كوثر رمزي، الفني في الإذاعة المصرية، ثم تنوعت أعمال الفنية بين المسرح والسينما والتلفزيون، لكنها لم تقدم دور البطولة مطلقًا.

قدمت في السينما قرابة ٧٠ فيلما من بينها: "نداء الحب"، و"بخيت وعديلة"، و"طيور الظلام"، و"مهمة في تل أبيب"، و"أبو كرتونة".

شهادة كوثر رمزي على مقتل ذكرى

ارتبط اسم كوثر رمزي بالفنانة التونسية الراحلة ذكرى، كيث كانت صديقتها واعتادت على زيارتها في منزلها، وكانت ذكرى تناديها بـ "ماما كوثر"، وكانت كوثر حاضرة في منزلها في ليلة مقتل ذكرى، على يد زوجها رجل الأعمال أيمن السويدي الذي طردها من المنزل، لتستيقظ على خبر مقتل صديقتها، وبعدها أصبحت شاهدا في القضية، واستضافتها وسائل الإعلام للحديث عن الحادث وعلاقتها بالمغدورة.

كوثر رمزي ولحظاتها الأخيرة

أُصيبت كوثر رمزي في آخر حياتها بالشلل في ساقها ويدها اليمنى، بسبب جلطة أصابتها.

وتحدث شقيقها أنور رمزي عن اللحظات الأخيرة في حياتها وقال: "أصيبت بقرحة مفاجئة لم تعان منها من قبل، كما لم يسبق أن اشتكت من أي أعراض، إلا أن القرحة تسببت في هبوط بالدورة الدموية نقلت على إثرها إلى العناية المركزة، ومكثت بها يوما ونصف إلى أن توفاها الله بمستشفى العجوزة".

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