قبل عرضها.. تعرف على أحداث الحلقة 4 من مسلسل فات الميعاد

طرحت منصة watch it، الحلقة الرابعة من مسلسل "فات الميعاد"، وذلك قبل طرحه علي شاشات التليفزيون بـ 24 ساعة فقط.



وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل فات الميعاد عدد من الاحداث، ومنها محاولة أحمد مجدي الصلح مع زوجته أسماء أبو اليزيد، إلا أنها رفضت، ليقوم باللجوء إلي والدته" سلوي محمد علي " التي تذهب معه لتحاول إقناع زوجته بالعودة إلي المنزل، وتهددها أن ليس من الأنسب لها أن تصبح امرأة مطلقه للمرة الثانية، بالإضافة إلي حملها.

أبطال مسلسل فات الميعاد

ومسلسل فات الميعاد من بطولة عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي ، محمود البزاوي، محمد علي رزق ، هاجر عفيفي ، محمد أبو داود، أحمد صفوت ، فدوي عابد ، والمسلسل من تأليف عاطف ناشد وإخراج سعد هنداوي.

تعاون أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد

ويذكر أن هذا التعاون الثاني بين أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد بعد مشاركتهما معا فى مسلسل “الآنسة فرح” الذى عرض على مدار 5 سنوات متتالية وحقق نجاحا كبيرا.