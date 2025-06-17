«حرب الجبالي» الحلقة 19.. القبض على فردوس عبد الحميد بتهمة القتل

طرحت منصة “شاهد” الحلقة 19 من مسلسل “حرب الجبالي”، وذلك قبل عرضها على شاشات التليفزيون بـ 48 ساعة.

وشهدت الحلقة 19 من مسلسل “حرب الجبالي” عددا من الأحداث، ومنها توجيه تهمة قتل عثمان “صلاح عبد الله” إلى زوجته الأولى ملك"فردوس عبد الحميد"، وتم إلقاء القبض عليها.

وجاء سبب القبض على ملك بعد أن حققت معها الشرطة، وأدلت بأقوالها، حيث أقرت أنها من قامت بعمل المشروب إلى زوجها الراحل، ولم يكن أي شخص متواجدا معها داخل الشقة.

أبطال مسلسل حرب الجبالي

مسلسل «حرب الجبالى» من بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم أحمد رزق، هبة مجدى، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين، وهو من قصة سيناريو وحوار سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

أحداث مسلسل حرب الجبالي

تدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” فى إطار دراما شعبية فى أحد الأحياء الشعبية، وتتوالى الأحداث الشيقة التى تحمل العديد من الصراعات والأزمات بين الأبطال.







