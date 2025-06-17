أفضل أب للقطط.. بسنت شوقي تحتفل بعيد الأب مع زوجها بهذه الصورة

احتفلت الفنانة بسنت شوقي، بعيد الأب بصورة لزوجها الفنان محمد فراج، حيث قامت بنشر صورة له مع القطط عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام وعلقت قائلة: “عيد أب سعيد لأفضل أب للقطط”.

أعمال بسنت شوقي

وتألقت بسنت شوقي في رمضان 2025 في مسلسل وتقابل حبيب.



مسلسل وتقابل حبيب من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وبطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، إنجي كيوان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، بتول الحداد، أحمد عبد الله، ندى أكرم، محمد الدسوقي، سارة خزبك، طارق محمد، ريم رأفت، دينا حسن، سمر عبد الوهاب.