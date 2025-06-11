بسنت شوقي تنضم إلى طاقم عمل فيلم إذما

أعلن المنتج هاني أسامة، الشريك انضمام بسنت شوقي إلى طاقم عمل الفيلم المرتقب إذما، إلى جانب أحمد داوود، سلمى أبو ضيف، وجيسيكا حسام الدين، في توليفة تمثيلية تَعِد بعمل سينمائي نابض بالحياة.



الفيلم من تأليف وإخراج الكاتب والروائي محمد صادق، في أولى تجاربه الإخراجية، بعد مسيرة ناجحة في عالم الكتابة الأدبية والسينمائية.

ويستند في الفيلم إلى روايته الأكثر مبيعًا والصادرة عام 2020، والتي حظيت بإشادة واسعة وتصدّرت قوائم الكتب الأكثر مبيعًا في مصر والعالم العربي.



أسامة والمخرج هادي الباجوري

تألقت بسنت شوفي في رمضان 2025 في مسلسل وتقابل حبيب.



مسلسل وتقابل حبيب من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وبطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، إنجي كيوان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، بتول الحداد، أحمد عبد الله، ندى أكرم، محمد الدسوقي، سارة خزبك، طارق محمد، ريم رأفت، دينا حسن، سمر عبد الوهاب.