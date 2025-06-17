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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الأوبرا تشهد احتفالية ذكرى دخول المسيح إلى أرض مصر

احتفالية ذكرى دخول المسيح إلى أرض مصر
احتفالية ذكرى دخول المسيح إلى أرض مصر
أحمد إبراهيم

ضمن فعاليات وزارة الثقافة، شهد الدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية، والقس تادرس عطا الله، كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم، والقديس إثناسيوس الرسولي بمدينة نصر مع حشد جماهيرى.

أقيمت الاحتفالية التى على المسرح الصغير بمناسبة ذكرى دخول السيد المسيح إلى أرض مصر وقدمها الدارسون بمركز تنمية المواهب فصل كورال ذوى القدرات الخاصة، تدريب وقيادة ميرفت فريد همام بمشاركة كورال كنيسة السيدة العذراء والبابا إثناسيوس الرسولى لذوى القدرات الخاصة تدريب ماريهام إلهامى فوزى ومايكل ميمى. 

أجواء وطنية 

ووسط أجواء وطنية، امتزجت قوة إرادة المشاركين بالمؤلفات الغنائية الحماسية التى عبرت عن وحدة نسيج المجتمع المصرى، وأبرزت روح الولاء والانتماء كان منها؛ بلد التاريخ، سلم على مصر، لو هتكلم عن مصر، وانت ماشي في مصر سلم، مصر أرض الجمال، مصر اللي بجد، جامع وكنيسة، سينا.. سينا، وبحتاجلك وتحتاجلى، أجدع ناس، يا رئيس السلام، لما نصلى مع بعضينا، يا مصر يا بختك يا هناكي، مبارك شعبى مصر، جالك يا مصر زمان هربان، يحكي تاريخنا، لحن قبطي، احفظ بلادنا يا رب، بنصلى عشان بلدنا، مهما خدتنى المدن، مصر هى أمي، الممر، متجمعين، ترنيمة يا مصر الناس سألونى، تحيا مصر، يا أغلى اسم فى الوجود.

شارك فى الاحتفالية البراعم سلوان محمد، ياسمين طارق، هيلانة منصور، بسمة ثابت، مصطفى عبد الرحمن، ستيفن روماني، مريم طارق، عز الدين سامح، مروان ، محمد أيمن، علي، فريدة، أميرة، أبو القاسم، على فرج، مايكل ماجد، إيمى وجيه، دميانة سمير، محمد مصطفى، لبنى محمد، إيمى وجيه، صفاء محمد، عاصم محمد، فاطمة محمد، أميرة عزت، مارى مجدى، تاليا، كنزى، رؤى، مهند عماد، والعازفين مينا أمجد (كى بورد)، إبرام ميخائيل (جيتار)، ليوناردو هانى (كمان).

دار الاوبرا المصرية علاء عبد السلام أغاني وطنية أعمال الأوبرا حفلات الأوبرا

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