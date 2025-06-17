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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى السينمات السعودية .. ريستارت يحصد 72 مليون ريال فى أسبوع

ريستارت
ريستارت
أحمد البهى

تمكن فيلم"ريستارت" من بطولة الفنان تامر حسني، من الحفاظ علي التواجد ضمن قائمة الافلام الاعلي تحقيقًا للايرادات في المملكة العربية السعودية، هذا الاسبوع.

وحقق فيلم ريستارت ايرادات في شباك التذاكر السعودي وصلت الي 5 مليون و600 الف ريال سعودي، وهو ما يعادل 72 مليون جنيه مصري.

فيلم ريستارت 

جدير بالذكر أن "ريستارت" من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، وأحمد علي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق. 

تامر حسني يحتفل ريستارت 

أُقيم العرض الخاص لفيلم "ريستارت" للنجم تامر حسني مساء أمس في إحدى سينمات منطقة أكتوبر، وسط حضور كبير من نجوم الفن والإعلام، في أجواء احتفالية تميزت بالتنظيم المحترف والتنفيذ الدقيق.

وشهد الحدث حضور نخبة من ألمع النجوم، من بينهم: إلهام شاهين، أحمد سعد، عمر الشناوي، إسلام جمال وزوجته، كزبرة، رانيا، نورهان منصور، مدين، أمير طعيمة، حميد الشاعري، وأيمن بهجت قمر، والذين حرصوا على مشاركة تامر حسني هذه اللحظة المميزة ودعم صناع الفيلم.

تامر حسني ريستارت المملكة العربية السعودية

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