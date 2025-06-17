60 شهيدا و200 مصاب إثر قصف منتظري المساعدات بغزة

أفاد مصدر في مجمع ناصر الطبي بغزة بارتقاء عدد كبير من الشهداء بسبب العدوان الصهيوني وقتله للعزل الجوعى والصامدين في غزة.

وذكر المصدر بأن أكثر من 60 شهيدا ارتقوا وأصيب 200 آخرين إثر قصف منتظري المساعدات شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال المصدر إن نحو 60 شهيدا وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال اليوم في منطقة التحلية بخانيونس، استهدف بها آلاف منتظري المساعدات الباحثين عن لقمة العيش.

وشهدت الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي طال مناطق متفرقة من قطاع غزة.



كما قصفت طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي قرب المستشفى الكويتي غرب خانيونس، ما أدى إلى استشهاد خمسة فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.

وفي مدينة دير البلح وسط القطاع، استهدف القصف الإسرائيلي خيمة نازحين في مدرسة الصلاح، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى لم تُعرف حصيلتهم النهائية بعد.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات على خيام ومراكز إيواء في مخيم النصيرات، واستهدفت منزلًا لعائلة أبو شكيان ومحيط بلوك "سي"، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجراح.

وفي شرق مدينة غزة، واصلت طائرات الاحتلال المروحية إطلاق النار، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف طال حي الشجاعية، وأحياء سكنية أخرى في شرق المدينة. واستهدف القصف منازل مأهولة بالسكان، ما تسبب في دمار واسع وسقوط شهداء وجرحى.

شمال القطاع، طال القصف شرق جباليا وبلدة جباليا البلد، حيث استهدفت منازل الفلسطينيين بشكل مباشر، وسط أنباء عن شهداء وإصابات في صفوف الفلسطينيين الذين يعيشون أوضاعًا إنسانية مأساوية في ظل الحصار والدمار.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت، أمس، ارتفاع حصيلة الشهداء من طالبي المساعدات منذ 27 مايو الماضي إلى 338 شهيدًا و2831 مصابًا، في استهداف مستمر لطوابير الانتظار عند نقاط توزيع الغذاء في مناطق مختلفة من القطاع المنكوب.