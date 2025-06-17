وزير الخارجية ونظيره الروسي يؤكدان أهمية خفض التصعيد بين إيران وإسرائيل

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية ونظيره الروسي، أهمية خفض التصعيد بين إيران وإسرائيل، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وأكدا وزير الخارجية ونظيره الروسي، إنه لا حلول عسكرية للأزمة الراهنة بين إيران وإسرائيل.

وشددا وزير الخارجية ونظيره الروسي، أن العودة إلى المفاوضات هو السبيل الوحيد لمنع اتساع نطاق الصراع الراهن إلى المنطقة بأسرها.

وفي وقت سابق، دعا التلفزيون الإيراني المواطنين اليوم الثلاثاء إلى قيام المواطنين بحذف تطبيق واتساب المستخدم في التواصل الاجتماعي بسبب الموساد الذي يخترق الدولة الإيرانية بالوقت الحالي.

وكان التحذير الإيراني بسبب تجسس الموساد على المواطنين الإيرانيين الذين يستخدمون التطبيق،وحذرت الدولة الإيرانية مواطنيها أمس الاثنين من هجوم سيبراني إسرائيلي لاختراق الهواتف الشخصية.