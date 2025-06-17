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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تدعو المواطنين لحذف واتساب بسبب الموساد

هجوم سيبراني
هجوم سيبراني
محمد عبد المعز

دعا التلفزيون الإيراني المواطنين اليوم الثلاثاء إلى قيام المواطنين بحذف تطبيق واتساب المستخدم في التواصل الاجتماعي بسبب الموساد الذي يخترق الدولة الإيرانية بالوقت الحالي.

وكان التحذير الإيراني بسبب تجسس الموساد على المواطنين الإيرانيين الذين يستخدمون التطبيق،وحذرت الدولة الإيرانية مواطنيها أمس الاثنين من هجوم سيبراني إسرائيلي لاختراق الهواتف الشخصية.

وكانت إسرائيل لجأت لحيلة اختراق الهواتف الشخصية في إيران عندما قامت باغتيال رئيس حركة حماس بالدولة الإيرانية إسماعيل هنية.

وتأتي هذه الهجمات السيبرانية الإسرائيلية ضد إيران عقب إعلان نتنياهو بإن اغتيال المرشد الإيراني على خامنئي سيؤدي لتحقيق التهدئة في المنطقة ووقف الصراع حسب أيه بي سي نيوز الأمريكية.

في المقابل قامت الدولة الإيرانية بنشر قائمة اغتيالات للرد بالمثل على سياسة الاغتيالات الإسرائيلية ووضعت نتنياهو على رأس القائمة.

حذف تطبيق واتساب الموساد يخترق الدولة الإيرانية

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