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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

وصول ريانا وكيت بلانشيت وميشيل يوه في اللحظات الأخيرة قبل انطلاق حفل الأوسكار

صدى البلد

وصلت المرشحات لجوائز الأوسكار ريانا، وميشيل يوه، وكيت بلانشيت في اللحظات الأخيرة على السجادة الشامبين قبل انطلاق الحفل السنوي بلحظات. 

 

 

وفتحت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار أبوابها تمهيدا لبدء توافد النجوم على السجادة الشامبين للاحتفاء بنهاية موسم الجوائز هذا العام. 

 

قررت أكاديمية الأوسكار تعيين فريق أزمات للتدخل السريع في حالة وقوع حدث مماثل والتصرف الآني، إلى جانب تغيير لون السجادة التي يسير عليها النجوم للوصول إلى الحفل من الأحمر إلى الشامبين. 

 

ويل سميث الممنوع من حضور حفل الأوسكار هذا العام، تحوم روحه على الأجواء، بسبب التخوف من تداعيات حادث العام الماضي، خاصة بعدما تحدث كريس روك عن الأزمة لأول مرة في لقاء أذيع عبر منصة نتفليكس منذ أيام، ومن المتوقع أن يتحدث جيمي كيميل مقدم الحفل عن الحادث في مونولوج البداية المنتظر.

 

وتضم قوائم ترشيحات الأوسكار هذا العام أسماء أفلام حققت أرباحا عالية في شباك التذاكر الأمريكي والعالمي أبرزها Top Gun: Maverick و Avatar: The Way of Water، في الوقت الذي ضمت فيه أيضا أسماء أفلام قوية لم تلق صدى قويا في البوكس أوفيس لكنها نالت إعجاب النقاد أبرزها The Fabelmans وهي أعمال رغم ترشحها للكثير من الجوائز إلا أن الحظ لم يكن حليفها في المنافسة طوال الموسم. 

 

الأوسكار ويل سميث أزمات نتفليكس شباك التذاكر

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