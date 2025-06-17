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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

من عالم الفن إلى…؟! نور دياب تعلن عن تحول مفاجئ وتفاصيل خاصة لأول مرة

نور عمرو دياب
نور عمرو دياب
إيمان عبد اللطيف

تداول فيديو لنور عمرو دياب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي  ظهرت فيه مع مدرب الرقص والمدرب ياسين رشدي تؤكد فيه عدم وجود خطوبة حتى الآن، وعند سؤالها عن هل إذا كانت ستمثل أحد الأدوار قريبا، قالت نور دياب إنها ليست ممثلة بل راقصة محترفة ولكن ياسين رشدي يمكن أن يكون ممثل .

وكانت قد أعلنت نور دياب ابنة المطرب عمرو دياب، ارتباطها عاطفيا بشكل غير مباشر بمصمم الرقص والمدرب ياسين رشدي، بعد أن هنأها برسالة شديدة الرومانسية خلال عيد ميلادها منذ أيام، مما آثار الجدل حول ارتباطهما بجانب ظهورهما المتكرر بشكل مستمر عبر مواقع التواصل  الاجتماعي .

وقد نشر ياسين رشدي، مقطع فيديو عبر صفحته على انستجرام، وهو يرقص بصحبة نور دياب، على أغنية الهضبة عمرو دياب 'صدقني خلاص'، والتي قدمها بصوته تعبيرًا عن حبه لها، وهنأئها بعيد ميلادها قائلاً: 'كل يوم معك هو شيء ممتن له، لكن اليوم مميز للغاية.

نور عمرو دياب نور دياب الهضبه

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