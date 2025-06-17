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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لطلاب الثانوية العامة .. 10 أطعمة تناولها يوميا فى الامتحانات | تزيد التركيز والذكاء

تركيز طلاب الثانوية العامة
تركيز طلاب الثانوية العامة
اسماء محمد

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة عن الأطعمة التى تساعد على زيادة التركيز والذكاء للتمكن من تحقيق التفوق فى الامتحانات.

ووفقا لما جاء فى موقع “betterup” نعرض لكم أهم الأطعمة التى تساعد على زيادة التركيز والذكاء.

 

التوت الأزرق


يُنصح طلاب الثانوية العامة بتناول التوت الأزرق حيث يطلق عليه لقب "غذاء الطبيعة الخارق"، فهو غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الجذور الحرة، كما أنه غني بالعناصر الغذائية المفيدة للمخ والصحة العامة وزيادة التركيز والذاكرة ويبطئ معدل التدهور الإدراكي ويحارب مرض الزهايمر لدى البالغين.

فوائد التوت الأزرق

 الأسماك الدهنية


الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة وسمك القد والبولوك، من أشهر الأطعمة المعروفة بتعزيز التركيز والذكاء وتساعد طلاب الثانوية العامة على تحقيق نتائج أفضل فى الامتحانات.

وتحتوي الأسماك الدهنية على أحماض أوميجا 3 الدهنية وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA)، وهي أحماض دهنية ممتازة لتحسين التركيز والذاكرة.

ينصح خبراء التغذية بتناول حصتين على الأقل من الأسماك الدهنية أسبوعيًا والتركيز على الأسماك منخفضة الزئبق.

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الشاي الأخضر


يحتوي الشاي الأخضر على الكافيين وL-theanine، اللذين يساعدان على اليقظة والتركيز بشكل عام. يساعدك L-theanine على الشعور بمزيد من الاسترخاء واليقظة في الوقت نفسه، لذا يُعدّ مشروبًا طبيعيًا مناسبًا لتحسين التركيز والذاكرة لطلاب الثانوية العامة.

قد يُعزز الشاي الأخضر إنتاج هذه المادة في قشرة الدماغ عندما تحتاج إلى صفاء ذهني لفترات أطول وللحصول على أفضل النتائج، يُمكنك شرب 3-5 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا خاصة خلال فترة امتحانات الثانوية العامة.

القهوة


وفقًا للجمعية الوطنية للقهوة ، يشرب 7 من كل 10 أمريكيين القهوة أسبوعيًا، و62% منهم يوميًا وهناك سبب وجيه لشعبية القهوة بين البالغين، وهو أن شرب القهوة صباحًا يُساعد على اليقظة والتركيز ولكن يجب الامتناع عنها تماما فى الليل والمساء خاصة خلال امتحانات الثانوية العامة للوقاية من الأرق.

وبشكل عام تناول القهوة بعد اعتدال وفى الوقت المناسب مفيد للتركيز، حيث توصل باحثون في جامعة جونز هوبكنز إلى أن استهلاك الكافيين يعمل على تعزيز الذاكرة والاحتفاظ بالمعلومات 

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البيض


يحتوي البيض على الكولين، وهو عنصر غذائي يُقلل الالتهاب والتدهور المعرفي، كما أن تناول البيض يُعزز مستويات التربتوفان، الذي يُساعد الجسم على إنتاج السيروتونين. ومن المعروف أن السيروتونين يُحسّن المزاج ويُنظم مواعيد النوم .

 المكسرات


تحتوي المكسرات على مستويات عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، وهي ضرورية لوظائف الدماغ الإدراكية كما تحتوي على النحاس والمنجنيز والزنك والسيلينيوم، هذه العناصر الغذائية أساسية لصحة وظائف الجهاز العصبي وقد ارتبط تناول المكسرات بتحسن الحالة المزاجية في بعض الدراسات.

بذور اليقطين


تحتوي بذور اليقطين على الزنك، وهو عنصر غذائي يُعزز عملية الأيض ويعزز جهاز المناعة. كما أن تناول بذور اليقطين كوجبة خفيفة عند الحاجة لتنشيط طاقتك بعد الظهر يُساعد على تقوية ذاكرتك ومهاراتك الفكرية.

 الخضروات الورقية الخضراء


تُعدّ الخضراوات الورقية، بما في ذلك الخس والكرنب والملفوف والبروكلي والسبانخ، مصدرًا رائعًا للطاقة وتُعد السلطة مع الخضراوات الورقية والدجاج المشوي وبذور اليقطين والأفوكادو خيارًا ممتازًا للغداء. تُساعدك هذه الوجبة على التركيز طوال يوم عملك.

 الطماطم


تحتوي الطماطم على مضاد أكسدة يُسمى الليكوبين، وهو يساعد على منع تلف الجذور الحرة، كما أنها غنية بفيتاميني أ وسي، وتُعدّ إضافة رائعة للسلطة الطازجة، أو يُمكن تناولها نيئة كوجبة خفيفة.

 الشوكولاتة الداكنة


الشوكولاتة الداكنة تُحسّن التركيز لاحتوائها على الكافيين  وهو معروف بتأثيره المُنشّط وتحسين التركيز والذاكرة، إلا أنه يُنصح بتناولها باعتدال ويمكنك اختيار أطعمة غنية بمضادات الأكسدة، والدهون الصحية، والمغنيسيوم، وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وفيتامين ب6، وفيتامين ب12، وفيتامين سي، وفيتامين هـ، وحمض الفوليك وتساعد هذه الفيتامينات والعناصر الغذائية على تركيز الدماغ وتحسين الذاكرة لدى طلاب الثانوية العامة.

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