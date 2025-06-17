متخصص بالتعليم: آخر تسريب لامتحانات الثانوية العامة حدث بـ 2012

أكد الكاتب الصحفي عبد الرحمن عبادي المتخصص في شؤون التعليم، أن الأسبوع الحالي يشهد امتحانات الثانوية العامة، على المواد التي لا تضاف للمجموع، وأن وزارة الداخلية لديها دور كبير في تنظيم التواجد أمام اللجان.

وأضاف عبد الرحمن عبادي، خلال حواره ببرنامح صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، وعبيدة أمير، أن المشهد العام حتى هذه اللحظة يؤكد أن هناك حالة من الانتظام، وأنه لاتوجد مشكلات.

ولفت إلى أن هذه الفترة لا يوجد تسريب لامتحانات الثانوية العامة، كما يردد البعض وما يتم نشره عبر السوشيال ميديا غير صحيح، موضحًا أن آخر تسريب لامتحانات الثانوية العامة كان في عام 2012.

وأشار إلى أن ما يتم في الفترة الأخيرة أسمه غش إلكتروني، وأن هناك فارق بين التسريب، وتصوير ورقة الامتحان داخل اللجنة، وأن الـ 4 سنوات الأخيرة كانت تكافح هذه الظاهرة.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم وضعت عقوبات رادعة ضد أي شخص كان يقوم بتصوير ورقة امتحان الثانوية العامة داخل اللجان في أي محافظة، وأن ذلك بعد استخدام وزارة التربية والتعلم التكنولوجيا المتقدمة.