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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عطلة رسمية للحكومي والخاص.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025

موعد رأس السنة الهجرية
موعد رأس السنة الهجرية
رشا عوني

أيام قليلة وتحل علينا إجازة رأس السنة الهجرية 1447، وهي مناسبة خاصة يحتفل بها المسلمون، و عطلة رسمية في المدارس والبنوك والقطاعين الحكومي والخاص.  

موعد رأس السنة الهجرية فلكياً 

وفقًا للحسابات الفلكية، ستكون إجازة رأس السنة الهجرية 2025 يوم الخميس 26 يونيو 2025، وبالتالي سيكون بداية العام الهجري الجديد في مصر والتي تعتبر إجازة رسمية للعاملين في القطاع الحكومي و الخاص  والبنوك.


 

رأس السنة الهجرية

متى رأس السنة الهجرية 1447 ؟

دار الإفتاء المصرية سوف تعلننتيجة استطلاع هلال شهر محرم وتحدد موعد رأس السنة الهجرية الجديدة، وذلك مساء يوم الأربعاء 29 ذي الحجة 1446 هجريا، من خلال لجان دار الإفتاء الشرعية والعلمية الموزعة في عدد من محافظات الجمهورية، بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، باستخدام الوسائل البصرية والفلكية الدقيقة.


 

عام هجري سعيد


الإجازات الرسمية المتبقية في مصر لعام 2025

-26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية


 

-30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو


 

-23 يوليو الأربعاء عيد الثورة


 

-4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف


-6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة. 

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