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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 .. 3 أيام ورا بعض

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 .. «3 أيام ورا بعض»
موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 .. «3 أيام ورا بعض»
أصل الحكاية

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 هـ يحظى باهتمام واسع من قِبل المواطنين للاحتفال بهذه المناسبة المتمثلة في العام الهجري الجديد، خصوصًا بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى التي تعد هي الأطول في السنة، وكانت 5 أيام متتالية، وبالتزامن مع قرب انتهاء شهر ذي الحجة بوصفه آخر شهور السنة الهجرية، يبحث كثيرون عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 هـ .

موعد إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة

وفقًا لجدول الإجازات الرسمية، ستكون إجازة رأس السنة الهجرية 3 أيام متتالية، أي يوم الخميس 26 يونيو، وهو عطلة رسمية بمناسبة بداية السنة الهجرية، ويوم الجمعة 27 يونيو 2025 عطلة أسبوعية رسمية، بالإضافة إلى يوم السبت 28 يونيو 2025 عطلة أسبوعية.

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موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 .. «3 أيام ورا بعض»

إجازة رأس السنة الهجرية 1447 هجريًا

إجازة رأس السنة الهجرية تخلد ذكرى الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، والتي لم تكن محض حدث تنقلي جغرافي، بل كانت بداية بناء الدولة الإسلامية، ورسم معالم الدين الإسلامي، القائم على القيم الشريفة، والمبادئ الرحيمة وتوحيد الصفوف.

تعتمد الهجرة النبوية الشريفة بوصفها بداية للتقويم الهجري إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، والتي تقرر أن الأول من شهر محرم، هو أول أيام العام الهجري.

موعد رأس السنة الهجرية الجديدة 1447

يأتي موعد رأس السنة الهجرية الجديدة التي تبدأ من شهر محرم يوم الخميس الموافق 26 يونيو الجاري، بحيث يكون يوم الخميس إجازة رسمية للعاملين في القطاع الحكومي والخاص.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 .. «3 أيام ورا بعض»

أسماء وترتيب الشهور الهجرية

يشمل التقويم الهجري 12 شهرًا، مثلما الحال في التقويم الميلادي، لكن باختلاف الأسماء، ويأتي ترتيبها على النحو الآتي:

محرم.

صفر.

ربيع الأول.

ربيع الآخر.

جمادى الأولى.

جمادى الآخرة.

رجب.

شعبان.

رمضان.

شوال.

ذو القعدة.

ذو الحجة.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447

سيُمنح الموظفون العاملون بالدولة في القطاعين العام والخاص في مصر إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية 2025 سنويًّا.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 .. «3 أيام ورا بعض»

الإجازات الرسمية في يونيو 2025

بجانب إجازة رأس السنة الهجرية التي من المقرر أن تكون يوم 26 يونيو، يأتي يوم الاثنين الموافق 30 يونيو 2025 إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وهي من الإجازات الوطنية التي تؤخذ عطلة رسمية في المصالح الحكومية والخاصة.

الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2025 في مصر

يوم الخميس 26 يونيو رأس السنة الهجرية.

يوم الإثنين 30 يونيو ذكرى ثورة 30 يونيو.

يوم الأربعاء 23 يوليو عيد الثورة.

يوم الخميس 4 سبتمبر عيد المولد النبوي الشريف.

يوم الاثنين 6 أكتوبر عيد القوات المسلحة.

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