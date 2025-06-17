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بعد قرار الحكومة بشأن الكهرباء رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمولات
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رئيس التحرير
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بعد قرار الحكومة بشأن الكهرباء رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمولات

بعد قرار الحكومة بشأن تخفيف الأحمال.. مواعيد غلق المحلات والمولات
بعد قرار الحكومة بشأن تخفيف الأحمال.. مواعيد غلق المحلات والمولات
عبد العزيز جمال

يتساءل المواطنون عن قرارات الحكومة بشأن التعامل مع ارتفاع الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير التوترات الجيوسياسية، خاصة مع تداعيات الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، على سوقي الغاز والنفط عالميًا. 

وتزداد التساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة ستضطر إلى تطبيق خطة لتخفيف الأحمال كإجراء احترازي لمواجهة أي اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة.

خطة فعالة لتجنب تخفيف الأحمال

في تصريح سابق، زف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشرى سارة للمواطنين، مؤكدًا أن الحكومة أعدّت خطة متكاملة وفعالة لتجنب اللجوء إلى تخفيف الأحمال الكهربائية خلال صيف عام 2025، وذلك بالرغم من التحديات الإقليمية والضغوط المتزايدة على الشبكة القومية للكهرباء.

وأوضح مدبولي أن الدولة تعمل وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنفيذ حلول جذرية ومستدامة لتأمين التغذية الكهربائية، عبر تعزيز القدرة الإنتاجية والاستعداد الكامل لموسم الصيف.

3 سفن تغييز لتعزيز الطاقة الكهربائية

أكد مدبولي أن مصر استقبلت 3 سفن تغييز هذا العام، بهدف تحسين قدرات محطات الكهرباء واستيعاب زيادة الاستهلاك، مشيراً إلى أن هذه الخطوة الاستباقية تمثل جزءًا من خطة شاملة لتأمين احتياجات المواطنين من الطاقة دون انقطاع.

كتاب رسمي من الكهرباء للمحافظات

وأصدرت شركة توزيع كهرباء مصر الوسطى كتابًا رسميًا موجّهًا إلى عدد من المحافظات، تضمّن توجيهات واضحة من مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء، تشدد على ضرورة إنهاء الأنشطة التجارية بحلول العاشرة مساءً، مع التزام تام من الوحدات المحلية بتطبيق القرار.

غلق المصالح الحكومية في السادسة مساءً

كما تضمن الكتاب الدوري تعليمات بإغلاق المصالح الحكومية بالكامل في موعد أقصاه السادسة مساءً، ومنع تشغيل اللافتات والإعلانات المضيئة التي تستهلك الكهرباء دون جدوى.

ويُعد هذا الإجراء جزءًا من الخطة القومية لضبط استهلاك الكهرباء، خصوصًا مع الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف خلال أشهر الصيف.

حملات رقابية مشددة

وفي السياق ذاته، شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على استمرار الحملات الرقابية لرصد مدى التزام المحلات والمطاعم والكافيهات بالمواعيد الصيفية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين للحفاظ على الموارد الوطنية.

قرار التنمية المحلية بتحديد مواعيد الغلق

وكانت وزارة التنمية المحلية قد أعلنت بدء تطبيق المواعيد الصيفية الجديدة اعتبارًا من 25 أبريل 2025، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 456 لسنة 2020، الذي يستهدف تنظيم العمل داخل المنشآت التجارية لتقليل الأحمال على الشبكة الكهربائية.

وفيما يلى المواعيد الصيفية لغلق المحال والمولات التجارية:

1. فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً.


2. يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 12 منتصف الليل.


3. فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا.


4. استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.


5. فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساءً


6. عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.


7. تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.


8. مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.


9. يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.

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