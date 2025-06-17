ألمانيا: تدمير كامل للبرنامج النووي الإيراني "مدرج على جدول الأعمال"

حذر مستشار ألمانيا فريدريش ميرتس، من أن "التدمير الكامل للبرنامج النووي الإيراني مدرج على جدول الأعمال" في حال واصلت طهران تصعيدها النووي ورفضها للضغوط الدولية الرامية إلى كبح طموحاتها.

وفي تصريحات نُقلت اليوم، قال ميرتس إن إسرائيل نجحت في إضعاف إيران عبر عمليات دقيقة ومستمرة، مؤكدًا أن "حكام طهران لن يعودوا إلى قوتهم السابقة في المدى المنظور".

وأشار ميرتس أيضًا إلى أن "إسرائيل لا تستطيع تدمير البرنامج النووي الإيراني بمفردها"، داعيًا إلى موقف دولي منسق لمواجهة ما وصفه بـ"التهديد المتزايد الذي يشكله المشروع النووي الإيراني على الأمن الإقليمي والدولي".

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية اليوم الثلاثاء بإنه سُمع دوي انفجارات شمال وشرق أصفهان التي تقع شرق العاصمة الإيرانية طهران وكان سبب الإنفجارات مجهولا حتي الآن.

وقامت الدولة الإيرانية صباح اليوم الثلاثاء بتوجيه ضربة صاروخية على إسرائيل بشكل مغاير للاستراتيجية الإيرانية في ضرب إسرائيل ليلا،وكان الرد الإيراني بسبب الهجمات الإسرائيلية الإرهابية التي استهدفت مبنى التلفزيون الإيراني مُتسببة في سقوط ضحايا من المدنيين الإيرانيين.

ويستمر التوتر العسكري بمنطقة الشرق الأوسط بسبب اتخاذ نتنياهو لقرار منفرد بشن حرب عسكرية ضد طهران خلال عملية التفاوض الأمريكية الإيرانية حول ملفها النووي.