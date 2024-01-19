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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انخفاضات بالأسعار.. شعبة الدواجن تعلن مفاجأة سارة للمواطنين

الدواجن
الدواجن

 أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن أسعار الدواجن خلال الساعات الأخيرة انخفضت، وذلك بسبب قلة الطلب على الشراء، موضحًا أن الانخفاض وصل لـ 3 جنيهات بالكيلو.

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10 جنيهات.. تراجع أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 19-1-2024

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احذروا.. شعبة الدواجن تفجر مفاجأة بشأن الأسعار قبل رمضان

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الوضع مستقر، وأن تحديد الأسعار في الفترة المقبلة يحدد بالعرض والطلب، وأن خروج أي منتج من المنظومة يؤثر على الأسعار.

ولفت إلى أن الدواجن هي سلعة كل المصريين، وأن رمضان باقي عليه 50 يومًا، والطلب على الدواجن في رمضان يرتفع، ولذلك نطالب بتوفير السلع، ويكون هناك استقرار بالأسعار.

وتابع:" الأسعار في بداية شهر يناير كان قد ارتفعت، ولكن الآن هناك انخفاضات، والجميع يتمنى استقرار الأسعار في الفترة المقبلة، وأن تظل بالسعر الحالي حتى شهر رمضان".

 

الدواجن تعلن مفاجأة عن الأسعار في رمضان
 

وأشار إلى أن  الإقبال على الدواجن خلال شهر رمضان،  يكون أكبر ويصل لـ 25 %، ومن الممكن أن يكون هناك زيادة في الأسعار، ولكن الجميع يتمنى الاستقرار، وطالب بفرض الرقابة على الأسواق، قبل شهر رمضان بشهرين، ويكون هناك ضبط لـ سعر الكتكوت و الاعلاف، ويتم حل مشكلات مربي الدواجن معلقًا :" نحن نحذر من الارتفاعات في رمضان بسبب زيادة الطلب".

 

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