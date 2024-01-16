احذروا.. شعبة الدواجن تفجر مفاجأة بشأن الأسعار قبل رمضان

أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن هناك تحركا في أسعار الدواجن، وذلك بسبب أعياد الإخوة المسيحيين، وهناك طلب مرتفع بنسبة 10%.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن السبب في ارتفاع أسعار الدواجن هو ارتفاع أسعار الأعلاف، موضحًا أن سعر الأعلاف وصلت لـ 25 ألفا و24.5 ألف ببعض الشركات.

ولفت إلى أن سعر الكتكوت أيضًا ارتفع، واللقاحات كان بها ارتفاع في الأسعار، فجميع المدخلات لـ الدواجن ارتفعت ولذلك سعر الدواجن ارتفعت في الفترة الأخيرة.

شعبة الدواجن تحذر من ارتفاع الأسعار في رمضان

وأشار إلى أن الارتفاع في أسعار الدواجن سيستمر في الفترة المقبلة، وذلك قبل دخول شهر رمضان، ولذلك علينا ارتفاع نسبة الإنتاج قبل رمضان، لأن الطلب على الدواجن في رمضان يكون أكبر وتصل لـ 25 %.

وطالب بفرض الرقابة على الأسواق، قبل شهر رمضان بشهرين، ويكون هناك ضبط لـ سعر الكتكوت و الاعلاف، ويتم حل مشكلات مربي الدواجن معلقًا :" نحن نحذر من الارتفاعات في رمضان بسبب زيادة الطلب".