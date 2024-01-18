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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

انتقام باكستاني من إيران يزيد التصعيد.. تعقد المشهد العالمي وانتشار بؤر الصراع

تبادل الهجمات بين
تبادل الهجمات بين إيران وباكستان

شنت باكستان ضربات صاروخية انتقامية على إيران المجاورة، بعد يومين من الهجوم الإيراني الذي أدى إلى تأجيج العلاقات بين البلدين. وقالت باكستان إن ضرباتها أصابت "مخابئ للإرهابيين" في إقليم سيستان وبلوشستان الحدودي.

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تبادل الهجمات بين إيران وباكستان

تبادل الهجمات بين إيران وباكستان

وارتفعت حصيلة قتلى الضربات الباكستانية على منطقة حدودية في إيران من 7 إلى 9 أشخاص، على ما ذكر الإعلام الرسمي، الخميس، فيما كشف الجيش الباكستاني عن ملابسات الضربات.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية إرنا نقلا عن مساعد محافظ سيستان بلوشستان الإيرانية علي رضا مرحمتي إن "رجلين قتلا أيضا في الهجوم الصاروخي صباحا في إحدى القرى الحدودية في سراوان، ما يرفع حصيلة القتلى إلى 9". وأفاد مرحمتي في وقت سابق عن مقتل 3 نساء و4 أطفال في الضربات.

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وتبادلت باكستان وإيران الاتهامات منذ فترة طويلة بإيواء "جماعات متشددة" تشن هجمات من مناطق على طول حدودهما المشتركة. وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية يوم الخميس ضرباتها التي قالت وسائل إعلام إيرانية إنها وقعت حول مدينة سارافان.

وقالت باكستان إنها تصرفت في ضوء "معلومات استخباراتية موثوقة عن أنشطة إرهابية وشيكة واسعة النطاق" وقالت إن عدداً من "الإرهابيين" قتلوا، مضيفة أنها "تحترم تماماً سيادة إيران وسلامة أراضيها"، لكن الإجراء الذي اتخذته يوم الخميس كان "مؤشراً على تصميم باكستان على حماية أمنها القومي والدفاع عنه ضد جميع التهديدات".

وأدانت باكستان بشدة الضربة الإيرانية يوم الثلاثاء، والتي ضربت منطقة في إقليم بلوشستان الباكستاني بالقرب من الحدود الإيرانية، والتي قالت إسلام آباد إنها أسفرت عن مقتل طفلين. وأصرت إيران على أن ضرباتها كانت تستهدف فقط حركة جيش العدل، وهي جماعة سنية بلوشية نفذت هجمات داخل إيران، وليس المواطنين الباكستانيين.

وتواصل إسرائيل حربها في قطاع غزة وتتبادل إطلاق النار مع حركة حماس وحزب الله في لبنان، وتستهدف القوات الأميركية الجماعات المدعومة من إيران في العراق وسوريا، وتقصف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الحوثيين في اليمن.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، هاجمت إيران أيضاً أهدافاً في العراق وسوريا، وقالت إنها ضربت تنظيم الدولة الإسلامية ووكالة الاستخبارات الإسرائيلية، متهمة كلا منهما بالتورط في هجوم بالقنابل في مدينة كرمان الإيرانية في وقت سابق من هذا الشهر أسفر عن مقتل 84 شخصاً.

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تبادل الهجمات بين إيران وباكستان

الانتقام الباكستاني يزيد التصعيد

قال محللون إن رد باكستان لم يكن مفاجئاً ويطابق رد إيران في تقديمه على أنه هجوم "محدد على المتمردين". 

ومن جانبه، قال مدير شؤون جنوب آسيا في مركز ويلسون، قال مايكل كوجلمان: "الانتقام الباكستاني يزيد من خطر التصعيد، لكنه يوفر أيضاً فرصة للتراجع عن حافة الهاوية. وفي الواقع، فإن الجانبين متعادلان الآن".

وأضاف: "كان لدى إسلام آباد حافز قوي لمحاولة استعادة الردع، لا سيما مع قيام إيران بالهجوم في جميع أنحاء المنطقة الأوسع، حيث تشن ضربات مباشرة وتنشر وكلاء لضرب التهديدات والمنافسين. في الواقع، لو تراجعت باكستان، لواجهت خطر التعرض لضربات إضافية".

ودعت الصين، الحليف القوي لكلا البلدين، الجانبين إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد. ويقول محللون إن الضربات الإيرانية هذا الأسبوع كانت مدفوعة أيضاً بالديناميكيات "المضطربة" الحالية في الشرق الأوسط.

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وقالت طهران إنها لا تريد التورط في صراع أوسع نطاقاً، لكن الجماعات التي تدعمها تكثف جهودها لاستهداف إسرائيل وحلفائها لإظهار تضامنها مع الفلسطينيين.

 ومن جانب آخر، قال الكاتب والمحلل السياسي، إبراهيم حمدان، إن وزارة الخارجية الباكستانية أعلنت اليوم تنفيذ ضربات عسكرية ضد مسلحين داخل الأراضي الإيرانية، جاء هذا الرد الباكستاني بعد يومين من تنفيذ طهران ضربات داخل الأراضي الباكستانية.

وأضاف حمدان خلال تصريحات له،  إن الخارجية الباكستانية أوضحت في بيان لها أنها نفذت اليوم سلسلة من الضربات العسكرية عالية الدقة، موجهة على وجه التحديد ضد مخابئ الإرهابيين في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية في إشارة إلى ما تسمى بجماعة جيش تحرير بلوشستان المسلحة داخل إيران.

وأوضح أن مصادر باكستانية أعربت عن قولها بأن الضربات أصابت 6 أهداف داخل 3 مواقع بعمق من 40 إلى 50 كيلومترا داخل الأراضي الإيرانية، كما أشارت الخارجية الباكستانية بأنها نفذت هذه الضربات على مواقع تعتقد أنها موجهة ضد مخابئ الإرهابيين في سيستان وبلوشستان الإيرانية.

وأشار إلى أن الضربات الباكستانية جاءت فجر اليوم الخميس، بعدما تلقت معلومات استخباراتية عن هذه الأهداف التي استهدفتها اليوم باكستان، التي أسفرت عن قتل 3 نساء على الأقل و4 أطفال.

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