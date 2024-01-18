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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تدعو باكستان وإيران لضبط النفس وحل القضايا العالقة بالطرق الدبلوماسية

روسيا
روسيا

دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، باكستان وإيران لضبط النفس وحل القضايا العالقة بالطرق الدبلوماسية، وذلك بعد تصاعد التوترات بين البلدين.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان: “نأمل أن تتمكن إيران وباكستان قريبا من تسوية خلافاتهما بروح علاقات حسن الجوار”.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أدان اليوم الخميس، الهجوم الذي نفذته باكستان في المنطقة الحدودية لجمهورية إيران الإسلامية.

وحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء، أكد كنعاني، أنه “تم تقديم الإخطار الرسمي بالاحتجاج وطلب توضيح من الحكومة الباكستانية بعد استدعاء القائم بالأعمال الباكستاني في طهران”.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، إن إسلام أباد تريد علاقات ودية مع إيران لكن لا تنازل عن حماية أمننا القومي، مؤكدة أن باكستان مصرة على حماية سيادتها وأمنها.

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وأوضحت الخارجية الباكستانية، في بيان لها، أنه “لم يتم إجراء أي اتصالات مع إيران في الساعات الأخيرة”، مضيفة أنها “لا تريد التصعيد مع إيران لكن ضرباتها في الداخل تهدد العلاقات”.

وأضافت أنه “على إيران أن تسلك مسار التعاون لمكافحة الإرهاب”، لافتة إلي أنه “لا توجد معلومات عن تدخل طرف ثالث للتهدئة مع إيران”.

وتابعت: “ضرباتنا في إيران كانت بهدف الدفاع عن أمننا القومي.. وقدمنا لإيران أدلة ثابتة عن وجود جماعات إرهابية على أراضيها”.

كما أكدت الخارجية الباكستانية، أن “رئيس الوزراء سيختصر زيارته لدافوس بسبب التوترات مع إيران”.

باكستان ايران الخارجية الروسية روسيا

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