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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة قوية.. كتائب القسام تنسف منزلا بداخله 30 جندياً من جيش الاحتلال

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الخميس، تفجير منزل تم تفخيخه مسبقاً بعدد من العبوات الناسفة بقوة إسرائيلية راجلة مكونة من 30 جندياً ووقوعهم بين قتيل وجريح.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “بعد عودتهم من خطوط القتال... أكد مجاهدونا تفجير منزل تم تفخيخه مسبقاً بعدد من العبوات الناسفة بقوة صهيونية راجلة مكونة من 30 جندياً بعد استدراجهم للمنزل وفور دخولهم للمكان تم نسفه بالكامل وأوقعوهم بين قتيل وجريح في بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، استهداف قوة إسرائيلية متمركزة في أحد المنازل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاع 5 قتلى.

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وقالت القسام، في بيان عسكري: “استهداف قوة صهيونية متمركزة في أحد المنازل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاع 5 قتلى من أفرادها شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة”.

كتائب القسام المقاومة الفلسطينية حماس جيش الاحتلال غزة

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