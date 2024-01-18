بسبب نزوح المواطنين|الأونروا: عدد سكان رفح بجنوب قطاع غزة تضاعف 4 مرات

قال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الخميس، إن عدد سكان مدينة رفح جنوبي قطاع غزة تضاعف 4 مرات تقريباً ليصل إلى أكثر من 1.2 مليون نسمة.

وأضافت وكالة الأونروا، أن اكتظاظ الأهالي خانق في المناطق الوسطى لـ قطاع غزة، ويكافح الناس للحصول على الغذاء والدواء ويشعرون بالبرد.

وأشارت وكالة الأونروا، إلى أن هناك القليل جدًا من المعلومات بشأن شمالي قطاع غزة، ولا يزال الوصول إليه مقيدًا للغاية.

وفي وقت سابق، وصفت الأونروا، ما يحدث في غزة، منذ بداية الحرب، بأنه أكبر تهجير للشعب الفلسطيني، قائله إن ما حدث في غزة، خلال الأيام المئة الماضية، هو أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ عام 1948.

وأشارت إلى أن جيلاً كاملاً من الأطفال الفلسطينيين، "يعاني من الصدمة، وقد تعرّض الآلاف للقتل والتشويه واليتم".