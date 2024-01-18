أين مبادئ الديمقراطية.. روسيا تكشف موقفها من العدوان الإسرائيلي على غزة

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن موسكو كانت تأمل في أن يكون رد إسرائيل على هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 متماشيًا مع المبادئ الديمقراطية.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي: “افترضنا أن إسرائيل، كما يقولون هم أنفسهم، الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، سترد كما ينبغي من الناحية النظرية على الديمقراطية.. على الرغم من وجود أمثلة مثل الولايات المتحدة، إلا أنه من الصعب على بريطانيا تحديد أي من وسائل الحرب مسموح بها للديمقراطية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الولايات المتحدة يجب أن توقف الضربات ضد الحوثيين في اليمن للمساعدة في التوصل إلى حل دبلوماسي بشأن الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقال لافروف للصحفيين في موسكو: “الشيء الأكثر أهمية الآن هو وقف العدوان على اليمن، لأنه كلما زاد القصف الأمريكي والبريطاني، قل استعداد الحوثيين للتحدث”.

وكان وزير الخارجية الروسي، قال اليوم الخميس، إن أمريكا وبريطانيا تدوسان القانون الدولي بضرب اليمن.