بيان عاجل من الخارجية الروسية بشأن تفاصيل اجتماع لافروف مع نظيرته الكورية الشمالية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيرته الكورية الشمالية تشوي سون هي، ناقشا تنفيذ الاتفاقات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والجدول الزمني للاتصالات السياسية في اجتماع عقد في 16 يناير.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها حول نتائج الزيارة الرسمية التي قامت بها تشوي سون هي إلى روسيا يومي 14 و18 يناير الجاري: "كان هناك تبادل شامل لوجهات النظر حول القضايا الراهنة المتعلقة بتنمية العلاقات الثنائية مع التركيز على تنفيذ اتفاقيات قمة سبتمبر لزعماء البلدين في ميناء فوستوشني الفضائي، بما في ذلك الجدول الزمني للاتصالات السياسية المقبلة".

وأضافت الخارجية الروسية، أن الجانبين "عبرا عن رأي مشترك بشأن الحاجة إلى الحفاظ على وتيرة التفاعل المحددة في المجالات العملية، لمواصلة تحسين الإطار القانوني، وتكثيف التبادلات في المجالات الإنسانية والثقافية".

وخلال مناقشة الوضع في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا، أكد الجانبان "الالتزام المتبادل بالتسوية السياسية والدبلوماسية للتوترات في المنطقة، والتي تغذيها التصرفات غير المسئولة والاستفزازية للولايات المتحدة وأقمارها الصناعية".