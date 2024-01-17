مسائل حساسة.. الكرملين يعلن تفاصيل الاجتماع بين بوتين ووزيرة خارجية كوريا الشمالية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، إن روسيا تعتزم تعزيز العلاقات مع كوريا الشمالية في جميع المجالات، بما في ذلك المسائل الحساسة.

وأوضح بيسكوف، في مؤتمر صحفي اليوم، الأربعاء، أن اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، مع وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي، ركز على تطوير التعاون بين البلدين.

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن "الطرفين ناقشا العلاقات الثنائية بشكل عام، وكذلك الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وكان هناك تبادل لوجهات النظر حول القضايا الدولية الأكثر إلحاحا، ولكن التركيز كان على تطوير العلاقات الثنائية".

وقال بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كان الطرفان قد ناقشا التعاون الدفاعي: "قلنا مرارا إن كوريا الشمالية شريك مهم بالنسبة لنا ونعتزم تعزيز العلاقات في جميع المجالات، بما في ذلك المجالات الحساسة".

واستقبل الرئيس الروسي وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مساء الثلاثاء.

وأطلع وزير الخارجية الروسية ونظيرته الكورية الشمالية الرئيس الروسي على الاتفاقات التي توصلا إليها خلال اجتماعهما.

وأشار لافروف إلى أن موسكو تقدر بشدة دعم بيونج يانج فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وتوقع استمرار التعاون المثمر بين البلدين في إطار الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المتعددة الأطراف.

وبحسب وزير الخارجية الروسي، فإن محادثات الثلاثاء مكنت الأطراف من تقييم النتيجة الأولية للعمل الهادف إلى تنفيذ الاتفاقيات التي توصل إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في اجتماعهما في أقصى شرق روسيا في سبتمبر.