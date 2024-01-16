اختبار ناجح.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا يعمل بالوقود الصلب|فيديو

أعلنت كوريا الشمالية نجاح اختبارها لـ صاروخ بالستي متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب، وتفوق سرعته سرعة الصوت، دون أن يشكل تهديداً أمنياً للدول المجاورة.



ما الهدف من إطلاق الصاروخ؟

وقالت وكالة الأنباء الرسمية لـ كوريا الشمالية، إن إطلاق الصاروخ كان يهدف للكشف عن قدرات طيران الرأس الحربي الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، ويعمل بالوقود الصلب، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

ولم تذكر وكالة الأنباء المركزية الكورية ما إذا كان الزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون كان حاضرا في الاختبار الذي أكدت أنه جزء من برامج تطوير الأسلحة المعتادة في البلاد.

فيما قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن مدى الصاروخ وصل لمسافة حوالي 1000 كيلومتر قبل أن يسقط في المياه بين شبه الجزيرة الكورية واليابان.