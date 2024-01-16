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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار خطير من زعيم كوريا الشمالية تجاه جارته الجنوبية

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دعا يوم الاثنين إلى تعديل دستوري لتغيير وضع كوريا الجنوبية كدولة منفصلة وحذر من أنه على الرغم من أن بلاده لا تسعى إلى الحرب، إلا أنها لا تنوي تجنبها.

وقال كيم، إن استنتاجه النهائي هو أن التوحيد مع الجنوب لم يعد ممكنا في خطاب ألقاه أمام مجلس الشعب الأعلى، وهو برلمان كوريا الشمالية، بينما اتهم سيول بالسعي إلى انهيار النظام والتوحيد عن طريق الاستيعاب.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله: 'لا نريد الحرب ولكن ليس لدينا أي نية لتجنبها'.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن ثلاث منظمات تتعامل مع التوحيد والسياحة بين الكوريتين ستغلق أبوابها.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تفاقمت فيه التوترات في شبه الجزيرة الكورية مؤخرًا وسط سلسلة من التجارب الصاروخية ومسعى بيونغ يانغ للتخلي عن عقود من السياسة وتغيير كيفية علاقتها بالجنوب.

وقال محللون إن وزارة الخارجية الكورية الشمالية يمكن أن تتولى العلاقات مع سيول وربما تساعد في تبرير استخدام الأسلحة النووية ضد الجنوب في حرب مستقبلية.

وفي تقرير لمشروع 38 نورث ومقره الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، قال المسؤول السابق بوزارة الخارجية روبرت كارلين والعالم النووي سيغفريد هيكر إنهما يعتبران الوضع في شبه الجزيرة الكورية أكثر خطورة مما كان عليه في أي وقت منذ أوائل يونيو 1950.

وكتبوا: 'قد يبدو ذلك مثيرا للغاية، لكننا نعتقد أن كيم جونغ أون، مثل جده في عام 1950، اتخذ قرارا استراتيجيا بخوض الحرب'. 

وأضاف: 'لا نعرف متى أو كيف يعتزم كيم الضغط على الزناد، لكن الخطر يتجاوز بكثير التحذيرات الروتينية في واشنطن وسيول وطوكيو بشأن 'استفزازات' بيونغ يانغ'.

لكن مراقبين آخرين كانوا أكثر تفاؤلا، قائلين إن التغييرات تعكس الواقع ببساطة وقد تساعد الكوريتين في تطبيع العلاقات في نهاية المطاف.

كيم جونغ أون كوريا الجنوبية

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