ارتفاع أسعار النفط مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات بسبب الصراعات بالشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعدما أثارت الصراعات في الشرق الأوسط مخاوف من حدوث مزيد من الاضطرابات في إمدادات الطاقة القادمة من المنطقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 58 سنتًا، أو بنسبة 0.5%، لتصل إلى 113.75 دولارًا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 66 سنتًا، أو بنسبة 0.7%، لتبلغ 100.13 دولارًا.

وعلى أساس أسبوعي، يتجه خام برنت، الذي أغلق أمس عند أعلى مستوى له منذ مايو الماضي، نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط إلى إنهاء الأسبوع على انخفاض، بعد تحقيق مكاسب على مدار الأسبوعين الماضيين.

وفي ليبيا، تم إغلاق صمام أحد خطوط أنابيب النفط الذي ينقل النفط من حقلي الحمادة والظهرة إلى ميناء الزاوية، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج في كلا الحقلين.