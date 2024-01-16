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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بركان آيسلندا يبتلع المنازل ويحوّل بلدة إلى كتل من رماد|شاهد

بركان
بركان

التهمت الحمم المتدفقة من بركان في شبه جزيرة "ريكيانيس"، منازل عدة في بلدة غريندافيك الآيسلندية القريبة، حيث أُجلي السكان ليلاً بصورة عاجلة.

وأظهرت المشاهد التي تم التقاطها عبر طائرة بدون طيار، مدى الضرر الناجم عن الحمم البركانية المنبعثة من الأرض، بعد فتح شقين في مكان قريب من ميناء البلدة، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وثار البركان للمرة الثانية خلال أقل من شهر صباح الأحد. وكانت السلطات قد أمرت السكان بمغادرة بلدة غريندافيك لصيد الأسماك قبل ساعات من وقوع الزلزال، حيث تنبأت مجموعة من الزلازل الصغيرة بحدوث ثوران وشيك.
 

بركان الحمم البركانية يورونيوز بلدة غريندافيك لزلزال

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