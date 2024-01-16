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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مخاوف بشأن صفقة أسلحة.. وزير خارجية كوريا الشمالية يزور روسيا ويلتقي بوتين

بوتين وكيم
بوتين وكيم

استضاف كبير الدبلوماسيين الروسيين، اليوم الثلاثاء، نظيره الكوري الشمالي لإجراء محادثات حول توسيع العلاقات بين البلدين وسط مخاوف دولية بشأن صفقة تعاون مسلح مزعومة بين بيونج يانج وموسكو.

وفي بداية الاجتماع، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إنه ونظيره الكوري الشمالي، تشوي سون هوي،  سيناقشان "العمل النشط" بشأن تنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها قادة البلدان.

وفي سبتمبر الماضي، سافر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى روسيا لمقابلة الرئيس فلاديمير بوتين وزيارة العديد من المواقع العسكرية، مما أثار مخاوف دولية بشأن تحالف الأسلحة الذي من شأنه أن يساعد موسكو على تجديد ترساناتها وسط القتال في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يستضيف بوتين تشوي في وقت لاحق من اليوم.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي سيزور كوريا الشمالية بناء على دعوة كيم "في وقت مناسب" وعلى أساس "الاتفاق المتبادل".

كما ذكر لافروف،  اليوم الثلاثاء، أن "التعاون الوثيق والمثمر" بين البلدين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. وأشار إلى أن موسكو "تقدر بشدة" دعم بيونج يانج للعمل العسكري الروسي في أوكرانيا.

ومن جانبه، أشاد تشو بعلاقات الصداقة التي تربط بلاده مع روسيا؛ مؤكدا: "سنبذل كل جهد ممكن لتطوير علاقاتنا".

وكانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قد اتهمتا كوريا الشمالية بتوفير ذخائر وصواريخ مدفعية لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن روسيا استخدمت بالفعل الصواريخ الباليستية التي قدمتها كوريا الشمالية لضرب أوكرانيا.

ورفضت كل من روسيا وكوريا الشمالية الاتهامات بنقل الأسلحة الكورية الشمالية إلى روسيا.

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