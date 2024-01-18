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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير مستشفى غزة الأوروبي: القطاع الصحي وصل لأدنى مستوى

غزة
غزة

قال الدكتور يوسف العقاد، مدير عام مستشفى غزة الأوروبي، إن القطاع الصحي في قطاع غزة وصل إلى أدنى مستوياته، وما زالت مستشفيات تعاني بشدة بسبب الشح في الموارد الأساسية والمستهلكات الطبية، وعدم وجود أي أماكن لاستيعاب الأعداد الكبيرة والمتزايدة التي تصل للمستشفيات على مدار الساعة، فعدد المستشفيات الحكومية بالقطاع في الوضع الطبيعي تبلغ 13 مستشفى.

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وأضاف "العقاد"، خلال مداخلة على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن أغلب مستشفيات قطاع غزة باتت خارج الخدمة الصحية، كما أن المستشفيات التي لا زالت تستقبل الجرحى هي مستشفيات قليلة، كما تشهد محدودية عدد الأسرة وهذا يشكل تحديا حقيقي.

وأشار إلى أن مستشفى غزة الأوروبي كان به 240 سريرا أصبح الآن هناك 1000 جريح يتواجدون داخل أزقة المستشفى داخل الممرات، وفي كثير من الأحيان لا نجد مكانا على الأرض لاستيعاب هؤلاء المرضى، كما أن معظم الجرحى يحتاجون فترة مكوث طويلة على أسرة المستشفى بسبب الحروق العميقة والجروح المعقدة والكسور المتعددة في الأطراف.

وأوضح أن الجرحى يحتاجون لمجموعة كبير من العمليات والتخصصات العديدة، فالمريض الواحد بعد أن يتم إجراء العملية الجراحية له يكون بحاجة لإجراء عملية ثانية وثالثة له.

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