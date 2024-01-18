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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأردني: الأولوية لإنهاء «المجزرة» في غزة

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي

حذر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، من أن استمرار العدوان على غزة يدفع المنطقة إلى مزيد من الصراعات.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، قال الصفدي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، هاكان فيدان، إن “الأولوية هي لإنهاء "المجزرة" في غزة والتصعيد في المنطقة”، مشيرا إلى أن إسرائيل مطالبة بالسماح للنازحين في غزة بالعودة إلى ديارهم.

كما أكد الصفدي وحدة الموقف الأردني التركي لوقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

ولفت إلى أن “إسرائيل تتحدى إرادة المجتمع الدولي في تقويض فرص تحقيق السلام”.

وأضاف وزير الخارجية الأردني: “نعمل على تفنيد الرواية الإسرائيلية والتحذير من الحرب وما سينتج عنها”.

وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قال اليوم الخميس، إنه يجب أن تتوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة فورا.

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وأضاف فيدان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، أنه “من غير المقبول أن تبرر إسرائيل هجومها على غزة لدواع أمنية”، مؤكدا أن “ إسرائيل ليست هي المهددة أمنيا ولكن الفلسطينيين هم المهددون”.

وتابع قائلا: “على المسلمين التعاضد لحل القضية الفلسطينية وفق المعايير الدولية”.

وأكد فيدان، أن “الحفاظ على قدسية المسجد الأقصى خط أحمر”.

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