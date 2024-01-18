تركيا تطالب بوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة فورا

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الخميس، إنه يجب أن تتوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة فورا.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أضاف فيدان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، أنه “من غير المقبول أن تبرر إسرائيل هجومها على غزة لدواع أمنية”، مؤكدا أن “ إسرائيل ليست هي المهددة أمنيا ولكن الفلسطينيين هم المهددون”.

وتابع قائلا: “على المسلمين التعاضد لحل القضية الفلسطينية وفق المعايير الدولية”.

وأكد فيدان، أن “الحفاظ على قدسية المسجد الأقصى خط أحمر”.

وأوضح وزير الخارجية التركي: “الأردن وتركيا أكثر الدول تأثرا بالأزمة السورية”.

ولفت فيدان إلي أن “حجم التبادل التجاري بين الأردن وتركيا تجاوز مليار دولار”.