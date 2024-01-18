قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الخميس، إن إيران وباكستان لا يريدان تصعيد التوترات.

وأوضح فيدان، بعد اتصالات مع إيران وباكستان: “آمل أن تنتهي الأمور عند هذا الحد وألا تنمو.. بصفتنا تركيا، سنواصل القيام بدورنا للحد من التوتر بين باكستان وإيران”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الباكستاني عارف علوي، إن باكستان لن تتنازل عن أمنها الوطني وسلامة أراضيها وستتخذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن أراضيها.

وأضاف الرئيس الباكستاني في تصريحات له تعليقا على الضربات الصاروخية الأخيرة على إيران: "نشيد بمهنية قواتنا المسلحة في استهداف مخابئ الإرهابيين وتجنيب المواطنين الإيرانيين الإصابات".

وأشار علوي إلى أن الإرهاب يشكل تحديا مشتركا، لافتا إلى أن هناك حاجة إلى بذل جهود عالمية للقضاء عليه.