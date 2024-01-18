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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد القصف المتبادل.. الصين تعرض الوساطة بين باكستان وإيران

الصين وباكستان وإيران
الصين وباكستان وإيران

أعلنت الصين، اليوم الخميس، استعدادها للقيام بوساطة بين إيران وباكستان بعد التوترات العسكرية والقصف المتبادل بين البلدين.

وقال القنصل الصيني في مدينة كراتشي في باكستان، يانج يون دونج، في بيان له، إن الصين مستعدة للقيان بدور الوساطة بين باكستان وإيران لإزالة التوتر الحاصل، بعد القصف المتبادل لجماعات مسلحة تنشط على جانبي الحدود بين البلدين.

وأضاف يانج يون دونج في حديث لقناة Geo، أن بكين تريد أن تعرض على باكستان وإيران أن تلعب دورا بناء في تسوية الخلافات بين البلدين.

وشدد القنصل الصيني على أن باكستان وإيران هما أكبر دولتين في المنطقة والعالم الإسلامي، ولذلك تأمل الصين في حل الخلافات بينهما عبر المفاوضات والوسائل السلمية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤول أمني في إقليم سستان وبلوشستان الإيراني، إن عدة صواريخ أطلقت من اتجاه باكستان أصابت قرية حدودية في الإقليم، ما أسفر عن سقوط 3 نساء و4 أطفال على الأقل في أحد الانفجارات،.

من جانبها، أعلنت القوات المسلحة الباكستانية، اليوم الخميس، أنها قصفت أهدافا لجيش تحرير بلوشستان (المصنف جماعة إرهابية في باكستان) بعمق 80 كلم داخل إيران.

وقال الجيش الباكستاني في بيان له، إن الضربات التي شنتها القوات الجوية الباكستانية في إيران  استهدفت بدقة 6 مواقع لجيش تحرير بلوشستان.

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