بعد قصف الحدود.. إيران تستدعي القائم بالأعمال الباكستاني في طهران

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الخميس، أن إيران تستدعي القائم بأعمال السفير الباكستاني في طهران، للاحتجاج على الضربات الأخيرة التي شنها الجيش الباكستاني على مقاطعة سيستان وبلوشستان الإيرانية.

وأعلنت القوات المسلحة الباكستانية، اليوم الخميس، أنها قصفت أهدافا لجيش تحرير بلوشستان (المصنف جماعة إرهابية في باكستان) بعمق 80 كلم داخل إيران.

وقال الجيش الباكستاني في بيان له، إن الضربات التي شنتها القوات الجوية الباكستانية في إيران استهدفت بدقة 6 مواقع لجيش تحرير بلوشستان.

وأكد الجيش الباكستاني عدم استهدافه أي مدني أو عسكريين إيرانيين خلال الضربات التي شنتها القوات الجوية على مقاطعة سيستان وبلوشستان في إيران.

وقال مسؤول أمني في إقليم سستان وبلوشستان الإيراني، إن عدة صواريخ أطلقت من اتجاه باكستان أصابت قرية حدودية في الإقليم، ما أسفر عن سقوط 3 نساء و4 أطفال على الأقل في أحد الانفجارات، موضحاً أنهم لم يكونوا مواطنين إيرانيين.